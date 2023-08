Nietypowa akcja na Jeziorze Kierskim. Nurkowie zeszli pod wodę i oczyścili dno ze śmieci. Łącznie zebrano ćwierć tony

- Wśród śmieci wydobytych z jeziora było bardzo dużo szklanych butelek, niektóre leżały na dnie jeszcze od lat 90. Znaleźliśmy też sporo rzeczy prawdopodobnie zgubionych przez plażowiczów, takich jak okulary, klapki, sprzęt do pływania. Niezmiennie dużo było opakowań po jedzeniu, różnych pudełek, paczek po chipsach. Śmieci było bardzo dużo, ale widzimy już tendencję spadkową, jeśli chodzi o ich ilość. Ciągle jest jednak nad czym pracować

Jak informuje poznański magistrat, Jezioro Kierskie to największe jezioro w granicach administracyjnych Poznania.

- Plaża Smocza jest popularnym miejscem rekreacji, chętnie wybieranym przez poznaniaków. Niestety wiąże się to ze zwiększoną ilością odpadów pozostawianych przez wypoczywających, które zamiast w pojemnikach na śmieci - często zostawiane są na brzegu, w wodzie oraz dnie jeziora

- wskazują urzędnicy.

I dodają: - W sezonie do jeziora trafiają głównie butelki i puszki po napojach, kapsle i foliowe opakowania po artykułach spożywczych, ale zdarzają się również opony. Iskrą zapalną do przeprowadzenia tego typu działań w Krzyżownikach była historia Fiata 126p, spoczywającego od wielu lat na dnie jeziora. Maluch, będący swoistą atrakcją dla nurków, został na swoim miejscu, niemniej jednak stał się motywacją do organizowania tego typu akcji.