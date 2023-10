Nietypowy pomysł proboszcza Parafii Łacina w Poznaniu. Ksiądz Radosław Rakowski chce skończyć ze zbieraniem pieniędzy na tacę

Ksiądz Radosław Rakowski, proboszcz Parafii Łacina w Poznaniu, poinformował o likwidacji składki, stwierdzając, że "pieniądze są zawsze trudnym tematem".

- Mój tata często powtarza, że „konto parafii powinno być na zero, albo nawet na minusie, bo po to Bóg daje wam pieniądze, żeby robić nimi dobre rzeczy, a nie żeby leżały”. I tak staramy się żyć. Naszą podstawową inwestycją są ludzie, duszpasterstwo, ewangelizacja. W Parafii Łacina nikt nie zbiera składki, chodząc i powtarzając: „Bóg zapłać”, tylko wszyscy podają sobie koszyk z rąk do rąk, bo każdemu zależy, żeby się dołożyć do wspólnej kasy. Robimy przecież same dobre rzeczy