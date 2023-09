V Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Młodzieżowych Duszpasterstw Parafialnych. Młodzież z Archidiecezji Poznańskiej spotkała się w Śremie

Przekazywanie tych wartości religijnych za pośrednictwem nowych mediów to jest jakaś przyszłość, żeby pokazać kościół osobom młodym. Zachęcić ich, że warto się otworzyć na tę sferę. Teraz kościół powinien iść w tym kierunku. Oczywiście jeśli się to czuję, to młodzi będą chłonni, że zauważać ten kościół działający także w mediach społecznościowych, który jest dla nich otwarty