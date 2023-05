Niezwykła akcja w Lesznie. Sąsiedzi remontują mieszkanie samotnej seniorce ZDJĘCIA i FILM

Pomysł akcji był całkowicie spontaniczny. Jej inicjatorem jest Tomasz Walenczak z Leszna – znany społecznik i współautor takich akcji w Lesznie jak ,,Pączki do rączki'', czy mm ,,Jabłuszko''.

Chciałem swojej 74-letniej sąsiadce pomalować jeden pokój. Gdy wszedłem do wnętrza, okazało, że tu będzie potrzebna znacznie większa pomoc, by poprawić warunki życia tej pani. Tak to wszystko ruszyło, dosłownie jak lawina – mówi Tomasz Walenczak.