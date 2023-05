Strażak to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja. Dziś Dzień Strażaka [ZDJĘCIA]

4 maja to Dzień Strażaka w Polsce. Warto o tym pamięta nie tylko dziś, ale każdego dnia.

4 maja to Dzień Strażaka w Polsce. Straże Pożarne dzielą się na państwowe (PSP) oraz ochotnicze (OSP). PSP działają w oparciu o struktury powiatowe lub miejsce. W danym powiecie znajdują się Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (jedna lub kilka), w której strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Są oni gotowy do natychmiastowego wyjazdu. Ponadto PSP dysponuje oddziałami OSP. Według danych NIK sprzed trzech lat w Krajowym Systemie Ratownictwa-Gaśniczego znajduje się 134 tys. 299 osób, z czego 29 tys. 678 z PSP oraz 103 tys. 848 z OSP, czyli takich, którzy mogą brać bezpośrednio udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W KSRG jest ok. 4,3 tys. jednostek OSP, jednak w Polsce działa łącznie ponad 16,2 tys. jednostek OSP.

Kilka tysięcy jednostek w Wielkopolsce

W Wielkopolsce Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy współtworzą: Komenda Województwa PSP w Poznaniu, Komendy Miejskie PSP w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie, 27 Komend Powiatowych, 44 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, w tym JRG Szkoły Aspirantów w Poznaniu, 388 Jednostek OSP włączonych do KSRG oraz 1429 Jednostek OSP spoza KRSG.

JRG w Wielkopolsce specjalizują się w wyselekcjonowanych dziedzinach interwencyjnych, jak ratownictwo wodno-nurkowe (Poznań, Konin, Piła, Kościan), techniczne (Poznań, Konin, Ostrów Wlkp.), wysokościowe (Poznań, Kalisz), chemiczno-ekologiczne (Poznań, Konin, Piła, Ostrów Wlkp.) oraz poszukiwawczo-ratownicze (Poznań). Żeby OSP mogła zostać włączona do KSRG musi przejść długą drogę m.in. posiadać co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci radiowej, zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy, co najmniej 4 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych, czy zestaw hydrauliczny.

W szeregach wielkopolskich OSP służy ponad 95 tys. ochotników, z czego ponad połowa ma kursy podstawowe i może brać udział w akcjach, prawie 24 tys. to dowódcy OSP, 10,1 tys. posiada uprawnienia do ratownictwa technicznego, ponad 5,5 tys. posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponad 4,9 tys. to kierowcy i konserwacji sprzętu, 713 - uprawnienia sternika motorowego, a 309 - uprawnienia płetwonurka.

Strażak to nie zawód, a misja

Strażacy są gotowi w każdej chwili nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

- Strażak to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja, do której potrzebne jest ogromne serce. Wiąże się to też z narażaniem własnego zdrowia, a nawet życia. Codziennie na straży bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej stoi tysiące strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Ich pracę wspierają, a często są pierwsi na miejscu, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pełnią swoją służbę społecznie. Należy pamiętać o wysiłkach strażaków, nie tylko 4 maja, kiedy jest ich święto, ale każdego dnia, kiedy stoją na straży państwa bezpieczeństwa - poinformował nas nadbrygadier Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.