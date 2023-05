NIK krytykuje władze Poznania. „Za każdym z tych zarzutów stoją ludzie z konkretnymi nazwiskami”

NIK zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury, rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaniedbania, brak działań, nieprawidłowości finansowe, chaos – tak kontrolerzy NIK ocenili działania władz Poznania i zależnych od miasta spółek w zakresie walki z nielegalnymi reklamami. NIK zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury, rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała krytyczne w ocenie dla władz Poznania wystąpienie pokontrolne dotyczące zarządzania reklamami outdoorowymi i walki z nielegalnymi nośnikami reklamowymi w przestrzeni publicznej. Mowa jest w nim o zaniedbaniach finansowych, niedopełnieniu obowiązków, naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Kontrola NIK objęła lata 2018- 2022, a jej zakresem objęto działania poznańskiego Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. O sprawie częściowo pisaliśmy w czwartkowym wydaniu "Głosu Wielkopolskiego". - Prezydent Jacek Jaśkowiak jako nadzorca, a także różne jednostki miasta w sposób nierzetelny i często naruszający prawo, prowadziły politykę reklamową w Poznaniu. Prezydent często narzeka na konieczność cięć w różnych dziedzinach budżetu miejskiego, a tutaj pieniądze leżą dosłownie na ziemi i ścianach w Poznaniu. Eksperci mówią nawet o kilkudziesięciu milionach złotych rocznie straty dla budżetu miasta ze względu na brak koordynacji, fachowej wiedzy bądź chęci działania

– mówi Klaudia Strzelecka, przewodnicząca klubu radnych PiS w Poznaniu. Czytaj też: NIK składa do prokuratury zawiadomienie przeciw prezydentowi Poznania: opieszałość, nieprawidłowości finansowe

Zaniedbania i nadużycia

Jak ocenili kontrolerzy NIK podejmowane przez Prezydenta Miasta Poznania w latach 2018-2022 (do 10 listopada) działania nie były wystarczające do właściwego uporządkowania przestrzeni reklamowej w Mieście Poznaniu. NIK zwróciła też uwagę, że dla realizacji koncepcji Prezydenta Miasta Poznania (Jacek Jaśkowiak- red), w zakresie kompleksowego zarządzamia przestrzenią reklamową, wyznaczono spółkę komunalną Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Kontrolerzy NIK wskazali przy tym, że MTP bezprawnie korzystały z gruntów komunalnych pod wiatami zlokalizowanymi poza pasem drogowym, za co miastu należało się 473,8 tys. zł. Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym: „ Do zakończenia kontroli Prezydent nie podjął również decyzji o zwrocie na rachunek Miasta 513,1 tys. zł nadwyżki osiągniętej przez MTP z działalności reklamowej w 2019 r.”. Co więcej, przed przekazaniem MTP zadania zarządzania wiatami przystankowymi Rada Miasta Poznania obniżyła stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym reklam na słupach ogłoszeniowo-reklamowych o 55 proc. W efekcie tego- jak szacuje NIK – opłaty z tego tytułu uiszczane miastu przez MTP uległy w latach 2018-2021 zmniejszeniu o 668,6 tys. zł.

Karol Kański z Zespołu Komunikacji Korporacyjnej MTP odpowiadając na nasze pytania poinformował, że MTP analizuje treść wystąpienia pokontrolnego i ustosunkuje się do ustaleń „w określonym terminie”. Stwierdził tez, że jego zdaniem z wystąpienia NIK wynika, iż działania MTP „były co do zasady prowadzone prawidłowo”.

W wystąpieniu NIK wskazano też, że prezydent Jacek Jaśkowiak, jako organ opieszale wszczynał również postępowania podatkowe w celu określenia podatku od nieruchomości, na których znajdowały się nośniki reklamowe. - Postępowania podejmowano nawet w ostatnim roku upływu pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Taka praktyka wpłynęła na umorzenie 1/3 prowadzonych w latach 2018-2022 postępowań o wartości 709,7 tys. zł. – napisano w wystąpieniu NIK. NIK krytycznie ocenił też pracę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Jak zauważono - pomimo prawnego obowiązku, MKZ nie składał zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na umieszczeniu reklam na zabytkach lub w obszarze objętym ochroną konserwatorską bez zezwolenia. To z kolei miało przyczynić się do bezkarności osób lub firm nielegalnie umieszczających reklamy na terenie Poznania, a w efekcie także do braku egzekwowania należnych Poznaniowi opłat.

Jak stwierdził NIK, również Zarząd Dróg Miejskich nie realizował rzetelnie zadań z zakresu ochrony pasa drogowego i dróg wewnętrznych przed umieszczaniem nielegalnych tablic i urządzeń reklamowych. - Kontrola obnażyła to, o czym mówię i piszę od blisko dekady na łamach Gemeli Poznańskiej, czyli głęboką patologię w zarządzaniu reklamą w przestrzeni miasta. Kontrola obejmuje tylko okres 2018-2022, a zaniedbania dotyczą blisko 30 lat, więc pokazuje ona tylko czubek góry lodowej – ocenia Tomasz Hejna, obecny przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Piątkowo.

- Należy przestać na ten temat milczeć. Za każdym z tych zarzutów stoją ludzie z konkretnymi nazwiskami, a nie tylko nazwy miejskich jednostek – dodaje.

Zawiadomienie do prokuratury

Rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania określiła pojawiające się informacje jako jednostronne i niekompletne, podkreślając, że już wcześniej magistrat wniósł szereg uwag i zastrzeżeń, które zostały przez NIK rozpatrzone.

- Ocena negatywna, sformułowana w wystąpieniu pokontrolnym kierowana pod adresem Urzędu Miasta Poznania jest nieadekwatna do ustaleń i została zmieniona na ocenę opisową – twierdzi Joanna Żabierek, rzeczniczka prasowa prezydenta. - Zalecenia pokontrolne NIK w części zostały już zrealizowane. MTP zwróciło miastu należną nadwyżkę z działalności reklamowej MTP. Podjęto także, na razie uchyloną, uchwałę krajobrazową, porządkującą reklamy w Poznaniu. Wystąpienie pokontrolne NIK zawiera tylko informacje o nieprawidłowościach, natomiast wiele pozytywnych działań nie został w tym dokumencie ujawnionych - komentuje Żabierek. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że przygotowuje zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta Miasta Poznania (jako organu podatkowego). Ponadto, w trakcie przygotowania są także zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (w związku z nieustaleniem lub niedochodzeniem należności jednostki sektora finansów publicznych) w Zarządzie Dróg Miejskich i Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Urzędzie Miasta Poznania.

