NIK składa do prokuratury zawiadomienie przeciw prezydentowi Poznania: opieszałość, nieprawidłowości finansowe

We wtorek 2 maja NIK opublikowała oficjalne wystąpienie pokontrolne.

Już w listopadzie ubiegłego roku NIK przedstawił protokół pokontrolny, który zawierał bardzo krytyczne oceny działalności władz miasta Poznania w tym zakresie: wskazywano na niedostateczny nadzór ze strony prezydenta Jacka Jaśkowiaka (PO), zaniedbania i zaniechania finansowe. Wówczas prezydent Jacek Jaśkowiak mówił, że władze miasta złożą swoje zastrzeżenia do wyników kontroli.

Druzgoczące oceny władz miasta i MTP

NIK oceniła negatywnie zarządzanie reklamą w przestrzeni miejskiej, na co - jak oceniono - wpłynęła działalność spółki miejskiej Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz model zarządzania oparty na realizowaniu wytycznych prezydenta.

Targi nie doprowadziły również do zawarcia umowy dzierżawy z ZDM, wskutek czego przez okres 3 lat nie ponosiły należnych opłat w kwocie 40,9 tys. zł. z tytułu korzystania z pasa drogowego pod słupami ogłoszeniowo - reklamowymi. Do zakończenia kontroli Prezydent nie podjął również decyzji o zwrocie na rachunek Miasta 513,1 tys. zł nadwyżki osiągniętej przez MTP z działalności reklamowej w 2019 r.” – wytknęli kontrolerzy NIK.

Kontrolerzy wskazali w tym zakresie istotne zaniedbania finansowe: „Opracowana koncepcja nie została także poprzedzona rzetelnym ustaleniem statusu prawnego mienia związanego z jej realizacją. W efekcie spółka MTP – mająca przyczyniać się do eliminacji nielegalnych reklam – sama bezprawnie korzystała z gruntów komunalnych pod wiatami zlokalizowanymi poza pasem drogowym, za co Miastu należało się 473,8 tys. zł.

– Przeżyliśmy wiele kontroli, niektóre sami inspirowaliśmy, to są normalne działania i ja się cieszę, że te wszystkie aspekty są kontrolowane. Również mamy swój wydział kontroli, który też sprawdza nam poszczególne struktury. A Targi są miejską spółką, jedną z wizytówek miasta Poznania, dzięki której odnosimy świetny efekt promocyjny

Miasto traciło pieniądze

Bezczynny Miejski Konserwator Zabytków

NIK krytycznie ocenił też działalność, a raczej jej brak- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Jak stwierdzono w wystąpieniu - Miejski Konserwator Zabytków, pomimo prawnego obowiązku, nie składał zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na umieszczeniu reklam na zabytkach lub w obszarze objętym ochroną konserwatorską bez zezwolenia. To wszystko miało przyczynić się do bezkarności podmiotów nielegalnie umieszczających reklamy na terenie Poznania, a także do braku egzekwowania należnych Miastu opłat z tytułu wykorzystywania nieruchomości komunalnych.