Nikt nie odpowiada na pisma i prośby poznańskich spółdzielni mieszkaniowych. Brak pomocy ze strony rządu i samorządu

W ostatnich dniach pisaliśmy o problemach finansowych księgarni "z Bajki", która od blisko 30 lat działa na poznańskich Winogradach. Jej właścicielka Krystyna Adamczak w marcu zwróciła się z prośbą do Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady o obniżenie jej czynszu w związku z drastycznie spadającymi obrotami (w kwietniu spadły one o połowę w stosunku do ubiegłego roku).

Pisma bez odpowiedzi

Spółdzielnia zaproponowała jej jedynie rozłożenie płatności na raty. Prezes SM Winogrady Jan Marciniak w rozmowie z "Głosem" tłumaczył, że spółdzielnia nie jest w stanie dopłacać do czynszów, bo nie zgodziliby się na to spółdzielcy. Jednocześnie zaznaczył, że zwrócił się zarówno do władz miasta, jak i ministerstwa rozwoju z prośbą o zwolnienie z choćby części lokalnych podatków i opłat.

Czytaj więcej: Kultowa poznańska księgarnia "z Bajki" przestanie istnieć? Poseł Sterczewski deklaruje pomoc