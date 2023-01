Nominowany do Oscara aktor wystąpi w Poznaniu. Wyjątkowy spektakl już 4 lutego!

Jak podał Teatr Muzyczny w Poznaniu, monodram „Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego” przedstawia losy emisariusza polskiego państwa podziemnego Jana Karskiego i stawia pytania o kondycję człowieka, o postawę wobec przejawów zła, niesprawiedliwości i krzywdy. Wskazano, że spektakl mobilizuje też do brania odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, a jego przesłanie jest bardzo aktualne w kontekście wojny w Ukrainie.

Rzeczniczka teatru Sonia Kobylańska-Jóźwik poinformowała we wtorek PAP, że w rolę Jana Karskiego wciela się znakomity amerykański aktor David Strathairn nominowany do Oscara za film „Good Night and Good Luck”, aktor znany także m.in. z filmów „Lincoln” czy „Nomadland”.