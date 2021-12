Nowe obostrzenia w restauracjach, a jarmarki działają bez zmian. Czy regulacje mają sens?

Od 15 grudnia w Polsce będą obowiązywały nowe obostrzenia w związku z nasileniem się czwartej fali koronawirusa. Podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zapowiedziano m.in., że w miejscach publicznych, takich jak restauracje czy hotele zostaną zmienione zasady stosowania certyfikatów. Limit osób niezaszczepionych w pomieszczeniach zostanie zmieniony do 30 proc, zamiast wcześniejszych 50 proc. Osoby zaszczepione zostaną wyłączone z limitu. Co więcej, zapowiedziano także zakaz konsumpcji w kinach, kluby i dyskoteki od 15 grudnia zostaną zamknięte.

Nowe obostrzenia na święta! Sprawdź, co się zmieni 15 grudnia

Obostrzenia na Betlejem Poznańskim?

W tym samym czasie w Poznaniu trwają jarmarki świąteczne, tym razem w trzech lokalizacjach - na placu Wolności, rynku Łazarskim, a w piątek rozpocznie się przy Arenie. W ubiegłym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zdecydowano się odwołać wydarzenie. Według zapewnień, stoiska miały być ustawione w większej odległości, niż miało to miejsce we wcześniejszych latach. Organizatorzy i zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski zachęcali także do szczepień i planowania swojej wizyty na różne dni tygodnia, nie tylko w czasie weekendów, żeby mieszkańcy nie kumulowali się w jednym miejscu.