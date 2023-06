Obchody 67. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. w Poznaniu. "Pamięć o dzielnych ludziach historii jest dla nas zobowiązaniem"

Jacek Jaśkowiak przypomniał, że 67 lat temu poznaniacy i poznanianki rozpoczęli drogę, "która doprowadziła nas do wolności".

- I podążają nią do dziś, będąc dla Polek i Polaków przykładem postaw obywatelskich i przywiązania do wartości demokratycznych. My mieszkańcy miasta Poznań pokazujemy to na co dzień oraz w chwilach dla przyszłości naszego kraju kluczowych, dokonując wyborów mądrych i odpowiedzialnych. Wierzę głęboko, że tak pozostanie