– Są to osoby, które miały bezpośredni kontakt zarówno z samą oskarżoną, jak i małoletnimi pokrzywdzonym i posiadają bezpośrednią wiedzę na temat funkcjonowania tej rodziny na terenie Ukrainy, a duża część zarzutów dotyczy właśnie działań oskarżonej, które miały mieć miejsce właśnie w tym kraju

O przesłuchanie 32 obywateli Ukrainy wnioskował obrońca Svitlany P. adwokat Jędrzej Kwiczor. Wśród wskazanych osób są pracownicy opieki społecznej, córka oskarżonej, nauczyciele i pracownicy szkoły i przedszkola, do którego uczęszczały dzieci, jak również lekarz rodzinny, policjant oraz przyjaciele i sąsiedzi oskarżonej.

Mecenas – odnosząc się do pierwszej grupy wskazanych we wniosku osób, czyli urzędników – zwrócił uwagę, że w procesach o znęcanie, gdzie oskarżonym jest obywatel Polski, przesłuchuje się m.in. pracowników opieki społecznej, czy kuratorów sądowych.

W odpowiedzi, prokurator Aneta Chamczyńska-Penkala zwróciła się do sądu o oddalanie wniosku obrony, argumentując to tym, że z dokumentacji uzyskanej od strony ukraińskiej wynika, że nie było żadnych zastrzeżeń i nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzinnego domu dziecka prowadzonego przez oskarżoną.

Adwokat Kwiczor zarzucił prokuraturze niekompletność aktu oskarżenia.

– My w tym momencie prowadzimy czynności śledcze – by akt oskarżenia był kompletny i rzetelny – które powinny być przeprowadzone na etapie postępowania przygotowawczego, a tego nie zrobiono

– stwierdził obrońca.

I dodał: - Moja klientka wskazała mi listę świadków, którzy mogą mieć wiedzę w tej sprawie, którzy powinni zostać przesłuchani na etapie postępowania przygotowawczego. Prokurator nie zrobił praktycznie nic poza wysłaniem pojedynczych jakiś pism. Nie poszukiwał żadnych dowodów osobowych na terenie Ukrainy, chociaż można to było zrobić poprzez zwrócenie się o pomoc prawną w Ukrainie. Skoro zaniedbania poprzedniego gospodarza postępowania mają odbyć się kosztem prawa do obrony obywatela obcego kraju w naszym kraju, to nie jest praworządność.