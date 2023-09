Oddział geriatryczny w szpitalu miejskim w Poznaniu? Taki plan ma Jadwiga Emilewicz

- To najlepszy dowód na to, że tego typu przedsięwzięcia nie powstaną bez współpracy z rządem i tutaj, dzisiaj deklarujemy, że zajmiemy się i otoczymy opieką tę inwestycję. Przy tym szpitalu może powstać nowy oddział, który pomieści: zakład opiekuńczo leczniczy, oddział geriatryczny czy rehabilitację neurologiczną poudarową. To może być ok. 100 łóżek, przeznaczonych właśnie dla kompleksowej opieki medycznej dla seniorów - wymieniała Emilewicz.