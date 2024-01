Ograniczenie prac domowych w szkole podstawowej. Minister edukacji wyjaśnia szczegóły OPRAC.: Magdalena Konczal

Minister edukacji wyjaśnia, na czym mają polegać nowe regulacje dotyczące prac domowych freepik

Minister edukacji Barbara Nowacka w Polsat News odniosła się do zapowiadanego wprowadzenia braku prac domowych. – My mówimy o nieocenianiu i nieobowiązkowości, a nie o braku prac domowych. To, że nie będzie oceny, nie zmienia postaci rzeczy, że można o tym porozmawiać – stwierdziła. Dowiedz się, jak dokładnie mają wyglądać zmiany w pracach domowych.