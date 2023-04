Ogród Małgorzaty Sochy robi wrażenie! Znana aktorka zaczęła już wiosenne porządki w ogrodzie Weronika Błaszczyk

Małgorzata Socha pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych pracami, które samodzielnie przeprowadziła w swoich ogrodzie. Zobacz wszystkie zdjęcia ----> Małgorzata Socha Instagram Zobacz galerię (12 zdjęć)

Małgorzata Socha, popularna aktorka, pokazała ostatnio w swoich mediach społecznościowych, jak wykorzystuje ładną pogodę do rozpoczęcia pierwszych prac w ogrodzie. Pochwaliła się sadzeniem nowych kwiatów do dużych donic. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy celebrytka dzieli się swoją pasją do ogrodu. W zeszłym roku razem z dziećmi zajmowała się grządkami warzywnymi. Zobacz zdjęcia, jak wygląda ogród Małgorzaty Sochy!