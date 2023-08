Olecko - Największy Rynek w Polsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Olecko - Największy rynek w Polsce

Na początku, czyli w 1560 r., była Margrabowa. Nazwa nowo założonego miasta pochodziła od tytułu władcy Prus, księcia i zarazem margrabiego brandenburskiego, Albrechta Hohenzollerna. Ośrodkiem Margrabowej stał się plac, którego długość boków przekraczała 200 m! Był to największy rynek miejski w Prusach. Dzisiejszy olecki plac Wolności zachował kształt i wymiary sprzed stuleci.

Największy Rynek w Polsce - Olecko Mateusz Bagieński

Piłsudski obok Panasewicza

11 listopada 2018 roku na rynku odsłonięto pomnik Niepodległości, który przedstawia popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik postawiono obok kościoła NMP Królowej Polski. Kościół ten został zbudowany w latach 80. XX wieku na miejscu spalonej w czasie drugiej wojny światowej świątyni. Na rynku znajduje się jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie ławeczka z postacią Janusza Panasewicza – lidera zespołu Lady Pank. Lider zespołu nie urodził się co prawda w Olecku, ale tu skończył liceum i przez jakiś czas był związany zawodowo z regionalnym Ośrodkiem Kultury „Mazury Garbate”. Panasewicz ukochał to miasto i promuje je na każdym kroku. To dlatego 27 marca 2009 otrzymał tytuł „zasłużony dla miasta Olecka”, a 20 lipca 2018 roku postawiono ławeczkę. Po dwóch stronach kościoła znajdują się również pomniki: Wdzięczności, oraz Jana Pawła II. Na Placu Wolności znajduje się też budynek dawnego ratusza z 1818 roku oraz budynki administracji państwowej.

Największy Rynek w Polsce - Olecko Mateusz Bagieński

Rynek ma kształt trapezu, którego najdłuższy bok mierzy 340, a najkrótszy 225 m długości. Plac ma 64 288 m kwadratowych powierzchni.