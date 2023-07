Opalanie bez ryzyka. Kosmetolog podpowiada jak robić to bezpiecznie i cieszyć się opalenizną na długo

Jak przygotować się do opalania i co robić później, by nie zaszkodzić swojej skórze i zdrowiu?

Lato w pełni. Wysokie temperatury zachęcają do korzystania ze słońca i opalania. Należy jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie kilku zasad może szkodzić skórze i zdrowiu. Jak się chronić? Podpowiada Marta Kowalska, kosmetolog z Poznania.

Lato i wysokie temperatury zachęcają do spędzania czasu na plaży. Tu pojawia się pytanie: czy powinniśmy się opalać i jeśli tak, to w jaki sposób robić to bezpiecznie?

Jest kilka zasad, których z pewnością należy się trzymać podczas zażywania tzw. kąpieli słonecznych. Numerem jeden są oczywiście kosmetyki z filtrami UV. Zabezpieczają skórę zarówno przed promieniowaniem UVA oraz UVB. Zalecam stosowanie kosmetyków przynajmniej z SPF 30, a przy jasnej karnacji preparaty o wyższej fotoprotekcji. Dodatkowo bezpośrednio przed opalaniem nie powinno się używać dezodorantów, perfum, wód toaletowych, czy innych preparatów nie przeznaczonych do opalania ponieważ mogą wchodzić w reakcję ze słońcem, co spowoduje pojawienie się przebarwień na skórze.

Czy jest coś co powinniśmy robić jeszcze zanim zaczniemy się opalać?

Zanim zaczniemy się opalać sprawdźmy jakie stosujemy leki i kosmetyki ponieważ niektóre z nich w połączeniu z opalaniem mogą wywoływać nieprzyjemne objawy podobne do atopowego zapalenia skóry. Do najczęstszych fotouczulaczy zaliczamy antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, niesteroidowe leki przeciwzapalne, antydepresanty, leki moczopędne i retinoidy. Pamiętajmy, że długie przebywanie na słońcu, szczególnie bez nakrycia głowy może wywołać udar cieplny. Objawia się on bólem i zawrotami głowy, gorączką, mdłościami, spadkiem ciśnienia krwi, a nawet omdleniem. W niektórych przypadkach ignorowanie objawów udaru może okazać się śmiertelne. Nie zapominajmy o okularach. Promieniowanie UVB może przyczynić się do powstania zaćmy oraz prowadzić do innych uszkodzeń narządu wzroku. Dlatego warto kupić okulary z dobrym filtrem przeciwsłonecznym, który pochłania 100 proc. promieniowania UVA, UVB i UVC.

Jakie kremy z filtrem powinniśmy stosować i w jaki sposób ich używać, by opalanie było bezpieczne?

Używajmy filtrów chroniących przed promieniowaniem UVA i UVB. Stosowanie tego typu kosmetyków może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, w tym zmarszczkom, zwiotczeniu i przebarwieniom. Filtry mineralne odbijają i rozpraszają promieniowanie UV, natomiast chemiczne – pochłaniają je, ale łatwo ulegają ścieraniu się i mogą wywołać uczucie przeciążenia skóry u osób posiadających cerę tłustą. Natomiast filtry chemiczne pochłaniają promieniowanie UV i nie pozostawiają na skórze tłustej warstwy. Bywają jednak nietolerowane przez skórę wrażliwą, która reaguje na nie podrażnieniem lub swędzeniem. Bez względu na to jaka ochronę stosujemy, ponowna aplikacja co około 3 godziny jest kluczowa. Jeśli natomiast pływamy, aplikujmy krem natychmiast po wyjściu z wody.

A co w przypadku dzieci?

Pamiętajmy też, że skóra dzieci jest wyraźnie delikatniejsza niż osób dorosłych i wymaga specjalnej ochrony. Maluchy do drugiego roku życia nie powinny być wystawiane na nadmierną ekspozycję na słońce. W ich przypadku istnieje duże ryzyko poparzenia słonecznego, a także 3-krotnie większe ryzyko złośliwego nowotworu skóry w wieku dorosłym. Stosowanie kremów z filtrem UV spowoduje też, że dzieci będą miały wrodzony nawyk dbania o skórę.

Na co szczególnie powinniśmy uważać podczas opalania?

Bardzo ważne przy tym jest dawkowanie sobie słońca, zaczynając od kilku minut w godzinach porannych lub popołudniowych, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia poparzeń słonecznych. Nie bójmy się cienia. Warto robić sobie przerwy w opalaniu i unikać plażowania między godziną 11 a 15, kiedy promienie są najbardziej intensywne. Miejmy na uwadze, że długotrwałe opalanie niemal zawsze skutkuje wysuszeniem skóry, która z czasem zaczyna się łuszczyć. Warto sięgać po preparaty o lekkiej konsystencji np. z aloesem czy ceramidami, które szybko się wchłoną, a przy tym nie wywołają podrażnień. Na szczególną uwagę podczas opalania zasługują też znamiona, które należy bacznie obserwować. Kiedy zmieniają kolor warto skonsultować to z lekarzem, żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia czerniaka. W internecie można znaleźć wiele porad na to jak przyspieszyć opalanie i utrwalić złoto-brązowy odcień odcień skóry. Wśród nich są np. opalanie się na oliwkę, czy ostatnio popularne na TikToku opalanie skóry wcześniej posmarowanej... piwem. Czy takie praktyki są zdrowe?

Po powrocie z wakacji, aby móc dłużej cieszyć się piękną opalenizną, należy przestrzegać kilku zasad. Unikanie filtrów, czy stosowanie oliwki albo piwa w celu przyspieszenia opalania to prosty przepis na - niekiedy nieodwracalne - uszkodzenia naskórka. W utrzymaniu zdrowej opalenizny zdecydowanie pomogą peelingi i dogłębnie nawilżające kosmetyki, które pomogą odbudować barierę hydrolipidową naskórka. Szukajmy kosmetyków, które zawierają takie składniki jak masło Shea, gliceryna czy kwas hialuronowy, aloes oraz witamin z grupy B, A, C, E i K. Niezastąpione są także kosmetyki brązujące. Polecam sięgnąć szczególnie po takie, w których składzie znajdziemy antyoksydanty redukujące negatywny wpływ promieniowania UVA/UVB, kwas DHA, ekstrakt z łupin orzecha włoskiego, czy ekstrakt z brązowej algi, który wspomaga syntezę melaniny, działa antyoksydacyjnie i fotoprotekcyjnie.

Czy przy wysokich temperaturach tylko stosowanie odpowiednich kosmetyków odgrywa ważną rolę? Czy może powinniśmy pamiętać o czymś jeszcze?

Oprócz kosmetyków nie zapominajmy o zbilansowanej diecie. Posiłki bogate w beta-karoten, czyli prowitaminę A nasilają produkcję pigmentu i zwalczają wolne rodniki. Znajdziemy ją np. w marchewce, papryce, morelach i brokułach. Ostatnia najważniejsza zasada to nawadnianie organizmu. Codziennie wypijajmy przynajmniej dwa litry wody np. z kilkoma kroplami soku z cytryny. Zapobiega to odwodnieniu i sprzyja nawilżeniu skóry i włosów.

Co powinno powstrzymać nas przed opalaniem?

Do najważniejszych powodów, dla których powinno się rozsądnie opalać należą: zapobieganie nowotworom skóry

ochrona przed poparzeniami i rumieniem skóry,

zapobieganie reakcjom alergicznym na słońce,

zmniejszenie ryzyka powstawania przebarwień i zaskórników,

zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się skóry i powstawaniu

zmarszczek,

protekcja przed fotodermatozami,

ochrona narządu wzroku przed uszkodzeniami, np. zapaleniem spojówki i

rogówki

Jakie zasady powinniśmy stosować w czasie słonecznych dni na plaży, a jakie, gdy jesteśmy w mieście?

W mieście i na plaży obowiązują nas zdecydowanie te same zasady jednak z nieco mniejszą intensywnością w stosowaniu. Podczas pobytu w mieście możemy zaopatrzyć się w podkłady i pudry z filtrami oraz mgiełkę z SPF, którą bezpiecznie można aplikować także na makijaż.

