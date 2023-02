Orzechy: właściwości, kaloryczność. Niektóre orzechy mają tyle kalorii co pączek!

Orzechy: jakie mają właściwości, witaminy i tłuszcze?

Orzechy stanowią bogate źródło wielu składników odżywczych, błonnika, białka, a także zdrowych tłuszczy. Zawierają one przede wszystkim tłuszcze jednonienasycone, czyli te uznawane za te dobre. Dzięki temu mogą one obniżać poziom cholesterolu, regulować poziom cukru we krwi i dostarczać innych cennych składników odżywczych.

Migdały, orzechy włoskie, makadamia czy brazylijskie dobrze wpływają też na układ krążenia. Obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, przy jednoczesnym podnoszeniu tego dobrego. Zmniejszają też ryzyko chorób serca.

Ponadto, większość rodzajów bogata jest w przeciwutleniacze takie jak witamina E, które pomagają wzmocnić układ odpornościowy. Ponadto, przeciwutleniacze, w tym polifenole, wpływają na stres oksydacyjny przez neutralizację wolnych rodników, które mogą zwiększać ryzyku chorób przewlekłych i nowotworowych.