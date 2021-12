Oskarżenia o gwałt w Rozbracie. Sprawa nie została zgłoszona na policję

W niedzielę, 5 grudnia na terenie squotu Syrena w Warszawie doszło do eksmisji jednego z mieszkańców pustostanu. Między kolektywami antyfaszystowskimi doszło do konfliktu. W sprawę zaangażował się także poznański Rozbrat, który apelował m.in. o szacunek do ustaleń procesu mediacyjnego.