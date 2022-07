Oszuści znów ruszyli do ataku. Znaleźli nowy sposób. Wykorzystują popularny temat - ostrzegają eksperci

- Obiecywali, że w ciągu tygodnia zamienię tysiąc-dwieście złotych na dwadzieścia-cztery tysiące! Pomyślałam, że jeśli gwarantują taki zwrot, to chętnie w to pójdę. Kliknęłam link i podałam swoje dane do kontaktu. Niedługo po tym zadzwonił do mnie bardzo uprzejmy Pan, zachęcając do jeszcze większej wpłaty. Nie zgodziłam się na to i wpłaciłam tyle, ile wymagali w wiadomości. – relacjonuje Pani Renata. Gdy zauważyłam, że mój kurs spada, szybko chciałam wypłacić środki, ale nie mogłam tego zrobić. Przestałam też dostawać odpowiedzi na moje pytania i zorientowałam się, że najwyraźniej dałam się wmanewrować w oszustwo