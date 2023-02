Oto 15 powodów, przez które może się chcieć ciągle spać lub przez które czujesz się senny OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Sen jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. W trakcie snu organizm odpoczywa, regeneruje się i przetwarza informacje, które zostały zgromadzone w ciągu dnia. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie zapewniać sobie odpowiednią ilość snu, która pozwoli na w pełni odnowienie sił i dobry nastrój. Niestety, wiele osób odczuwa senność, nawet gdy w rzeczywistości powinny być w pełni skoncentrowane i gotowe do działania. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak nieprawidłowa dieta, stres czy zaburzenia snu. Zdarza się również, że nadmierne uczucie senności jest objawem chorób, dlatego warto zwrócić na to uwagę i skonsultować się z lekarzem. W galerii czytelnicy znajdą 15 powodów, dla których mogą odczuwać ciągłą senność. Warto zwrócić na nie uwagę i zastanowić się, czy nie dotyczą one nas samych.