Oto kobiety, które Waldemar z "Rolnik szuka żony" zaprosił do swojego domu. Zobaczcie zdjęcia!

Kandydatki Waldemara spod Pakości w "Rolnik szuka żony 10"

Ostatecznie do swojego gospodarstwa pod Pakością zaprosił trzy kandydatki na żonę . Są to:

W pierwszych odcinkach reality show miał okazję lepiej poznać kobiety, które zgłosiły się do programu.

- Najbardziej doskwiera mi to, że nie mam partnerki, nie mam tej drugiej połówki, która by mnie wsparła i pomogła w gospodarstwie - wyznał Waldemar w trzecim odcinku "Rolnik szuka żony" .

Waldemar zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony" , by znaleźć miłość swojego życia.

Oto trzy kandydatki na żonę, które wybrał Waldemar z "Rolnika":

Kim jest Anna z Pobiedzisk, kandydatka na żonę Waldemara?

Anna to uczuciowa kobieta, która do programu "Rolnik szuka żony" przyjechała z Pobiedzisk w Wielkopolsce. Ma 39 lat, samotnie wychowuje 13-letnią córkę. Uwielbia pracę w ogrodzie. Kocha długie spacery, dobrą muzykę, dużą przyjemność sprawia jej także gotowanie. Lubi czytać książki. Kocha poezję Wiesławy Szymborskiej. Poszukuje szczerego, uczciwego i wiernego mężczyzny z poczuciem humoru. Do tej pory, jak twierdzi, ma pecha w miłości.

Była ewidentnie zaskoczona tym, że Waldemar zaprosił ją do swojego gospodarstwa pod Pakością.