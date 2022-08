Oto najbardziej romantyczne miejsca w Poznaniu. Tu możesz wyznać miłość! 20 sierpnia to Dzień Wyznawania Miłości

Dzień Wyznawania Miłości to jedno z kilku romantycznych świąt w roku. Choć popularnością nie dorównuje walentynkom to i tak zasługuje na dużą uwagę. Święto obchodzimy 20 sierpnia. To idealna okazja, by powiedzieć komuś „kocham cię” czy spędzić z nim trochę czasu. Przedstawiamy galerię pięknych i ciekawych miejsc w Poznaniu, idealnych do wyznania miłości drugiej osobie. Przejdź do galerii --->

Archiwum Polska Press