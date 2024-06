Oto najpiękniejsze parki i ogrody w Poznaniu. Tu odpoczniesz od zgiełku miasta. Sprawdź ranking! Redakcja

Niedawno zapytaliśmy Was o najpiękniejsze parki i ogrody w Poznaniu. Reakcja była niesamowita, bo pod postem na Facebooku pojawiło się kilkaset odpowiedzi. Wybraliśmy propozycje, które pojawiły się najczęściej i przygotowaliśmy specjalny ranking. Sprawdź, jak wygląda ----> Krzysztof Tura Zobacz galerię (12 zdjęć)

