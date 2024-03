Oto niebezpieczny pustostan pełen śmieci przy ulicy Sokoła 15 w Poznaniu. Czy mieszkańcy mogą liczyć na zmiany?

Pustostan przy ulicy Sokoła 15 w Poznaniu

- Miejsce jest pustostanem, w którym bywają bezdomni, zgłaszano to do straży miejskiej, ale bez efektu. Osoby w kryzysie bezdomności doprowadzili do pożaru w tym budynku, interweniowała straż pożarna i inne służy, po czym temat pozostawiono

Paweł Łukaszewski z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdził, że prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące budynku przy ulicy Sokoła 15.

- W jego toku ustalono, że budynek ten znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, polegającym miedzy innymi na: luźnych elementach gzymsu i elewacji. braku konserwacji stolarki okiennej, skorodowanych opierzeniach, luźnych cegłach mogących bezpośrednio upaść na chodnik i ulicę

- wyjaśnia Łukaszewski.

Właścicielowi budynku zlecono wykonanie robót budowlanych i czynności budowlanych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanie technicznym budynku. Sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej. Łukaszewski dodał, że pracownik Inspektoratu przeprowadzi ponowne oględziny obiektu, by go zabezpieczyć. PINB wystąpi do Wielkopolskiego Inspektoratu, by zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.