Pacjenci POSUM w Poznaniu mogą szybciej zarejestrować się do lekarza. Przychodnia wprowadza udogodnienia

– Powiadomienia wysyłamy 3 dni przed wizytą z bardzo prostą możliwością jej odwołania. Wysłaliśmy prawie 3,5 tys. takich SMS-ów, z czego 169 osób odwołało w ten sposób wizyty, a my 100 proc. tych miejsc zapełniliśmy innymi oczekującymi pacjentami. To umożliwia skrócenie kolejek do lekarza, ale także poprawia jakość komunikacji obsługi pacjenta i szanujemy czas pracy specjalistów, a ponad to generujemy dodatkowe przychody – podsumowuje Konrad Zaradny.