"Pacjentki są zmuszane do rozbierania się przed tłumem lekarzy i studentów". Co mówi o tym prawo?

W tej sprawie do naszej redakcji napisała Czytelniczka, pacjentka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy w Poznaniu.

„Łamane są tam podstawowe prawa pacjenta i człowieka, pacjentki są zmuszane do rozbierania się przed tłumem lekarzy i studentów. Są oni obecni nawet przy badaniu ginekologicznym. Nikt nie pyta pacjentek o zgodę na to, jest się po prostu zmuszonym do tego” - pisze pani Agnieszka. „To, że jest to szpital kliniczny nie usprawiedliwia takiego przedmiotowego, podłego traktowania.”