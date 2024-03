Pałac w Radlinie był niegdyś okazałą rezydencją Opalińskich. Dziś zostały tylko ruiny...

Wieś z ponad 700-letnią historią

Pierwsza wzmianka o Radlinie pochodzi z 1291 r., kiedy to Jan, syn Czechosława z Galewa oddał Radlin Marcinowi ze Staniewa, żeby ją osadził na prawie niemieckim. W 1372 r. Langwar i jego brat Marcin sprzedali Radlin z przyległymi Kątami Wawrzyńcowi Zarębie, kasztelanowi poznańskiemu. W 1388 r. majątek miał jego syn Andrzej, a ok. 1420 r. - Andrzej i Elżbieta Domaborscy. Do 1439 r. Radlin należał do Jadwigi, wdowie po Januszu Furmanie. Ok. połowy XV w. Radlin należał do Łodziów z Bnina (późniejszych Opalińskich). Od XVI w. dobra należały już do Andrzeja z Bnina Opalińskiego, marszałka koronnego i starosty wielkopolskiego. W jego imieniu majątkiem zarządzał Jan Nieradzki. Po Andrzeju Opalińskim dobra przeszły na Piotra Opalińskiego, kasztelana kaliskiego, a przez Ludwikę Opalińską przeszły na dom Sapiechów-Koźińskich, którzy dzierżyli majątek do 1791 r. Ten sprzedał je generałowi pruskiemu Friedrichowi Adolfow von Kalckreuthowi. W 1836 r. drogą sądowej sprzedaży majątek nabył rzą pruski, który w 1840 r. sprzedał je dziedzicowi Jarocina Władysławowi hrabiemu Radolińskiemu. Po 1840 r. rozebrano zamczysko.