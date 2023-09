Ponad dwieście hektarów wrzosów! Ten wyjątkowy widok można spotkać na dawnym poligonie, blisko drogi krajowej nr 11

- Coraz więcej ludzi ma internet, coraz więcej ludzi wchodzi na fora internetowe. My jako Lasy Państwowe też się chwalimy takimi miejscami. Nie tylko wrzosowiska ale ogólnie Lasy Państwowe są miejscem pięknym. Dają ukojenie, dają spokój. Mamy parkingi , mamy przystosowane do turystyki ścieżki - nie zagraża to oczywiście wrzosowisku, można z tego przede wszystkim bezpłatnie korzysta - mówi Łukasz Maciejnuas z Nadleśnictwa Okonek.

Dodaje, że na wrzosowisko warto wybrać się o każdej porze roku - nawet, gdy wrzosy przekwitną.

- Nawet jeżeli to będzie zima, to też będzie tam pięknie. Mamy teraz cudowny czas. Pierwsza sprawa - wrzosy kwitną od miesiąca tj od końcówki lipca. Jeżeli pogoda na to pozwala przez kawałek sierpnia i wrzesień jeszcze możemy zobaczyć zakwitnięte wrzosy, ale musimy wziąć pod uwagę, że teraz mamy też fajny okres ponieważ są gody jelenia, czyli rykowisko. Wieczorem bądź z samego rana można to usłyszeć. - mówi nadleśniczy.