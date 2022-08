Panny młode opanowały plac Wolności w Poznaniu. O co chodzi? [ZDJĘCIA]

W tym roku Fundacja Mają Przyszłość obchodzi swoje 10-lecie. Z tej okazji powróciła jedna z akcji dobroczynnych, czyli sesje zdjęciowe w sukniach ślubnych. Są one wykonywane w najbardziej rozpoznawalnych miejscach Poznania. Podczas akcji zrobione zostaną także fotografie reklamowe dla firm i instytucji wspierających finansowo wybrane w akcji dziecko. W tym roku pieniądze są zbierane dla chorego Fabiana z Obornik. Zebrane środki zostaną przekazane na rehabilitację i podnośnik, by jego mamie łatwiej było go przenosić. Kolejne zdjęcie ---> Więcej informacji o zbióce pieniedzy.

Adam Jastrzębowski