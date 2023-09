Parking dla psów na poznańskim osiedlu. Posypały się komentarze

- Albo idziesz na spacer z psem i dla niego jest ten spacer albo idziesz do sklepu. Nigdy nie zostawiłam psa pod sklepem czy pod czymkolwiek innym. Przecież dla niego to stres, dodatkowo może sobie zrobić krzywdę. Ostatnia sytuacja pod Biedronką-pies się czegoś przestraszył i okręcił się wokół barierki do której był przywiązany. Odrobina wyobraźni i empatii