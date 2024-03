Pierwszy czarny bocian już w Polsce. Do gniazda w Nadleśnictwie Bolewice wróciła Skierka! [FILM Z PRZYLOTU]

- Założyliśmy jej wtedy w ramach projektu "BocianiMy w Lasach" logger nożny, który działa ciągle, nieprzerwanie od siedmiu lat! Skierka jest już doświadczoną samicą, po raz pierwszy przystąpiła do lęgu w 2021 roku w Nadleśnictwie Wolsztyn. W latach 2022-2023 gnieździła się z powodzeniem w dwóch różnych gniazdach w Nadleśnictwie Bolewice. To jej czwarty sezon lęgowy. Nie wiemy, gdzie i z jakim samcem przystąpi do lęgu. Jednak życzymy jej powodzenia!