PILNE! Wypadek z udziałem karetki w Pamiątkowie. Ambulans jechał na sygnałach. Zderzył się z VW [ZDJĘCIA]

Z wstępnych informacji, jakie do nas dotarły wynika, że doszło do wypadku z udziałem karetki pogotowia, a trzy osoby mają być poszkodowane. Do zdarzenia doszło w ciągu drogi wojewódzkiej numer 184.

AKTUALIZACJA

Sierż. sztab. Łukasz Kędziora z Biura Prasowego Wielkopolskiej Policji powiedział nam kilkadziesiąt minut po zdarzeniu, że karetka pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym marki Volkswagen.

Obecnie - g.21.15 - działania służb na miejscu już się zakończyły. Droga jest odblokowana, a ruch odbywa się bez utrudnień. Wiemy też dokładnie co się stało.

W Pamiątkowie zderzyły się ze sobą dwa samochody - Volkswagen Touran, którym kierował 40-letni mieszkaniec gm. Szamotuły oraz jadąca na sygnale karetka pogotowia ratunkowego, którą kierował mieszkaniec Szamotuł.