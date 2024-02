Dokładnie o godz. 11:50 dyżurny śremskiej policji został powiadomiony o tym, że w jednym mieszkań w Śremie doszło do wybuchu butli z gazem. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, ustaliliśmy, że faktycznie doszło do eksplozji, natomiast na chwilę obecną nie jest wiadomo, czy wybuchła butla z gazem. Jesteśmy na etapie ustalania tego

Pokrzywdzona jest jedna osoba. Ta osoba została przetransportowana do szpitala i tą osobą jest 30-letni mężczyzna. Jest to mieszkaniec Śremu, który wynajmował to mieszkanie, nie jest on właścicielem mieszkania i jest to obywatel Ukrainy