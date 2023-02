Pizza smaczna, ale i niezdrowa. Co się dzieje z organizmem po jej zjedzeniu? Weronika Błaszczyk

Pulchne ciasto drożdżowe z wieloma dodatkami. Pizza to jedno z takich dań, które lubią prawie wszyscy. Można dodać na nią co się chce w zależności od preferencji. Niestety, choć nie jest to szczególnie zdrowa i niskokaloryczna potrawa, to Polacy bardzo chętnie po nią sięgają. Co dzieje się z organizmem człowieka po zjedzeniu jednego kawałka pizzy? Jak wpływa na zdrowie regularne spożywanie pizzy? Kto nie powinien jednak jej jeść? Sprawdziliśmy! Warto to wiedzieć nie tylko przy okazji Dnia Pizzy!