Plakaty wyborcze, a uchwała krajobrazowa. Poznań przygotował się na banerowy rozgardiasz

Zgodnie z kodeksem wyborczym plakaty kandydatów i hasła mogą zostać powieszone m.in. na ścianach budynków, latarniach czy ogrodzeniach, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu. Dokument ten zobowiązuje także komitety do usunięcia plakatów w ciągu 30 dni, licząc od dnia wyborów.

Aby uporządkować kwestie umieszczania plakatów wyborczych i zadbać o estetykę, miasto już kilka lat temu wyznaczyło strefy i opracowało standardy nośników, na których komitety mogą umieszczać materiały wyborcze. Do ich dyspozycji zostało oddanych kilkadziesiąt tablic oraz słupów reklamowych w różnych częściach stolicy Wielkopolski, z których mogą korzystać bezpłatnie. Na nośnikach oprócz plakatów komitetów, pojawią się także praktyczne informacje wyborcze, m.in. dotyczące podziału miasta na obwody czy zasad głosowania.

Poznańska uchwała krajobrazowa weszła w życie 5 sierpnia. Dokument dzieli Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich, staromiejski, obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, w skład którego wchodzą m.in. centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wilda i Grunwald. Do kolejnego - zurbanizowanego - zaliczane są pozostałe osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Uchwała wyróżnia także obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono różne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Jednakowy za to jest okres dostosowania nośników i innych elementów do zapisów uchwały - wynosi on 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu.