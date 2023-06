Płynie Wisła z EuroVelo 9. Rowerem po koronie wału z pięknym widokiem. Cała trasa ma być gotowa za kilka lat | ZDJĘCIA, WIDEO

219 kilometrów Wiślanej Trasy Rowerowej

Na początek trochę statystyki. Lewa strona Wisły to 113 kilometrów EuroVelo 9, ze startem w Gdańsku, a później przejazdem przez gminy wiejskie Pruszcz Gdański, Cedry Wiejskie, Suchy Dąb, gminę Tczew, miasto Tczew, Subkowy, Pelplin, Gniew, aż do granicy województwa (Wiosło Duże).

Odcinki tras rowerowych budują gminy z unijnym wsparciem

Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku, ale to kilkanaście gmin, wspomaganych funduszami unijnymi, ponosi ciężar finansowy budowy odcinków Wiślanej Trasy Rowerowej (EuroVelo 9). I nie wszystkie samorządy stać na budowę trasy. Przykładem jest gmina Suchy Dąb, która unieważniła przetarg na budowę swojego prawie 8-kilometrowego odcinka po wale wiślanym. W przetargu wpłynęło kilka ofert z kwotami od 4,5 do 7,8 mln zł. Tymczasem gmina Suchy Dąb ma dyspozycji i to z unijną dotacją tylko około 2,7 mln zł.

- Lada dzień ogłosimy kolejny przetarg. Już teraz jednak wysłaliśmy pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z wnioskiem, aby zwiększono dotację do 4 mln zł. Teraz jest to około 1,6 mln zł. Jeśli oferty w drugim przetargu nie będą znacznie niższe, a dotacja nie zostanie zwiększona, to trudno oczekiwać, abyśmy zrealizowali inwestycję. Nasz realny roczny budżet, to tak naprawdę tylko około 20 mln zł. A trzeba jeszcze pamiętać, że ta trasa służy bardziej turystom, niż naszym mieszkańcom - mówi Szymon Benedyk , kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie.

25-30 procent Wiślanej Trasy Rowerowej biegnie po koronie wału

Przejechaliśmy prawie 60-kilometrowy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej między Gdańskiem a Tczewem. Naszym zdaniem, trasa od Wyspy Sobieszewskiej do Kiezmarku to najbardziej atrakcyjny odcinek całego Eurovelo 9 w województwie pomorskim , bo przebiega w całości po koronie wału i cały czas w zasięgu wzroku mamy Wisłę.

Cała Wiślana Trasa Rowerowa może być gotowa za kilka lat

W optymistycznym wariancie trasa EuroVelo 9 w województwie pomorskim miała być gotowa w całości w 2023 roku. Tak oczywiście nie będzie. I trudno dzisiaj określić, ile lat potrwa jeszcze budowa nowych odcinków. Nie ma też gwarancji, że w ogóle one powstaną (sytuacja w gminie Suchy Dąb). Dzisiaj koszt budowy kilometra trasy rowerowej można szacować na około 1 mln zł. Gdy rozpoczynano projekt, nie było to więcej, niż 300 tysięcy złotych.

- Nie ma co ukrywać, że dla wielu mniej zasobnych gmin, trasa rowerowa to nie jest priorytet wydatków. Tym bardziej więc doceniamy fakt, że te samorządy są we wspólnym projekcie - oznajmia Michał Bieliński.

Michał Bieliński mówi, że w najbliższym okresie programowania (do 2027 roku) wykonane mają zostać odcinki tras rowerowych m.in. w gminie Lichnowy, Miłoradz, Sztum, Gniew. Tylko częściowo na koronie wału, bo wykorzystane zostaną także nasypy dawnej kolei wąskotorowej, ale też drogi powiatowe. Te ostatnie, nie tylko dlatego, że to tańsze rozwiązanie. Chodzi także o to, aby z obecności rowerzystów skorzystały miejscowe sklepy, punkty, itd. Poza tym, z punktu widzenia mieszkańców tych miejscowości, im trasa rowerowa jest bliżej wsi, tym lepiej, bo można wtedy wykorzystać ją do przemieszczania się w codziennych sprawach, a nie tylko w turystycznych eskapadach.