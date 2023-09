Pobiegną dla Michałka Kołodziejczaka z Bogdanowa. Akcja charytatywna dla mieszkańca powiatu obornickiego

W niedzielę, 24 września Oborniczanie wyruszą w sztafecie po lepsze życie dla Michałka. O Michałku Kołodziejczaku pisaliśmy już kilkukrotnie na naszym portalu. 13-latek choruje na rzadką chorobę genetyczną, a ostatnie dwa lata, rodzice wspominają jako niekończący się koszmar.

Chłopiec przeszedł operację, która miała poprawić u niego komfort poruszania się, jednak to co wydarzyło się później, było istną lawiną tragedii. Michał kilkukrotnie uniknął śmierci. Sytuacje te, trwale i znacząco pogorszyły jego stan zdrowia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Michał Kołodziejczak z Obornik każdego dnia walczy o zdrowie. "Wielokrotnie wyrywaliśmy syna z rąk śmierci"

Z pomocą przyszła znana z akcji charytatywnych Kamila Pietz ze swoimi przyjaciółmi oraz grupa Sztafeta Biegamy Pomagamy.

-Koszty leczenia zaczynają przerastać rodziców Michałka nie wspominając o tym, że marzą, by móc wrócić do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Michałkowi z każdym miesiącem przybywa nowych schorzeń i dodatkowych sprzętów, czy rurek. Rodzice nie chcą, by to zamknęło go w domu. Chcą dać mu namiastkę normalności, jaką miał kiedyś. Ich pragnieniem jest by znowu na jego buzi zaczął pojawiać się uśmiech i radość którą zarażał ludzi, a nie strach i ciągłe cierpienie. - czytamy na stronie Sztafeta Biegamy Pomagamy dla Michałka 2023