Podróżujesz po Wielkopolsce 11 marca? Oto lista miejsc, w których możesz spodziewać się utrudnień ze względu na protest rolników

Protest rolników w Wielkopolsce 11 marca

Gdzie planowane są blokady dróg w Wielkopolsce 11 marca?

Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska informuje, że 11 marca, od godziny 7:45 do 18:00, rolnicy planują protest polegający na blokowaniu zjazdów z autostrady A2 w okolicy Poznania.

Z utrudnieniami na wielkopolskim odcinku A2 należy liczyć się na węzłach:

- Poznań Komorniki, (159 km A2), utrudnienia w godzinach 7:45 do 18:00

- Poznań Zachód (154 km A2), utrudnienia w godzinach 7:45 do 18:00

- Buk (140 km A2) – utrudnienia w godzinach 9:30 do 16:00