Podwójne morderstwo w Pleszewie. Jest akt oskarżenia w sprawie podwójnego morderstwa! Prokuratura Okręgowa zdradza szczegóły! Piotr Fehler

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie, do którego doszło 13 lutego 2022 roku w centrum miasta. Akt oskarżenia, który wpłynął do sądu liczy 40 stron. Wynika z niego, że była to skrupulatnie zaplanowana, brutalna zbrodnia!