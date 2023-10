Podwójne morderstwo w Wielkopolsce. Biegli uznali, że sprawca był niepoczytalny. Ma trafić do zamkniętego oddziału psychiatrycznego

Podwójne zabójstwo w Wielkopolsce - sprawca zaplanował zbrodnie i podał motyw

Od tego czasu śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa prowadziła poznańska Prokuratura Okręgowa. Marcin W. na samym początku poznańskim śledczym przyznał się do popełnienia zbrodni, ale nie współpracował, nie zeznawał, nie tłumaczył, nie okazał skruchy. Zmieniło się to na początku czerwca. Wtedy opowiedział śledczym to, co zrobił krok po kroku. Po raz kolejny przyznał się do dokonania dwóch zabójstw oraz do podpalenia mieszkania. Wyjaśniał, że zrobił to, by zatrzeć ślady. Wyraził skruchę i powiedział, że żałuje tego, co zrobił. Motywem jego działań miała być urojona miłość do dziewczyny, z którą jego ofiary były związane.