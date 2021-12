Pogrzeb Artura "Walusia" Walczaka odbył się w środę w Gnieźnie. Strongman zmarł tragicznie po gali PunchDown5 [ZDJĘCIA]

Takich tłumów już dawno nie widziano na cmentarzu Świętej Trójcy. W środę, 8. grudnia miało miejsce ostatnie pożegnanie Artura Walczaka, znanego w Gnieźnie jako Artek lub „Waluś”. Artur Walczak.

W dniu jego pogrzebu, na długo przed godziną 13.00 na ulicę Witkowską w Gnieźnie zaczęły zjeżdżać się samochody. Im bliżej było do rozpoczęcia się mszy świętej pogrzebowej, tym więcej ludzi w czarnych ubraniach przybywało z kwiatami i zniczami. Wśród odprowadzających go do miejsca wiecznego spoczynku, oprócz rodziny: siostry Iwony z mężem, córką i wnuczką, pojawiło się też kilka znanych w środowisku MMA twarzy. W tłumie wypatrzeć można było też zawodników gal PunchDown, którzy brali udział we wcześniejszych walkach. Z pewnością, żaden z nich nie spodziewał się, że piąta gala tego, przez niektórych nazywanego sportu zakończy się w sposób dramatyczny. Uczestniczących w pogrzebie nie zniechęcił nawet mróz, który dawał się we znaki żałobnikom czekającym na zakończenie się mszy świętej na zewnątrz niedawno wybudowanej kaplicy.