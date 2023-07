Pojechali rowerami nad morze dla Jakuba z Rogoźna Natalia Szewczyk

4 śmiałków z Rogoźna wsiadła na rowery, by zakończyć swoją podróż nad morzem w Chłopach. To wszystko zrobili dla Jakuba z Rogoźna, który walczy z niedowładem spowodowanym przez naczyniaka tętniczo-żylnym mózgu. zespół Jedziemy dla Kuby

W sobotę,29 lipca o godzinie 4:00 rano, czterech śmiałków wyruszyło w podróż rowerową do Chłopów nad morzem. Wszystko to, by pomóc Kubie z Rogoźna, który w połowie lutego doznał niedowładu przez naczyniak tętniczo-żylny mózgu. Mężczyźni już są na miejscu.