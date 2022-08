Poland Business Run pobiegnie w tym roku dla zawodniczki z Poznania. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce

Poland Business Run 2022. Pobiegną dla zawodniczki z Poznania

Do zawodów pod szyldem Poland Business Run stają 5-osobowe zespoły. W tym roku bieg stacjonarnie odbywa się w Krakowie. W pozostałych miejscach wirtualnie. Zgłaszać można się do końca sierpnia.

Zapisy do charytatywnego biegu trwają. Udział w akcji ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii. Jest to największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce.

Poznanianka mieszka w dzielnicy Chartowo i to właśnie tamtejszy zespół biegaczy wspierał ją w czasie choroby. Podczas chemioterapii ekipa „Chartów” przywoziła Marcie medale z zawodów oraz podnosiła ją na duchu. Przekonywali biegaczkę, że to tylko mała przerwa w jej karierze. Teraz to ona mobilizuje zespół do działania, kupiła megafon, żeby zagrzewać kolegów do treningów.