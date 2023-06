Polregio wnioskuje o miliardy złotych. To największy projekt inwestycyjny w dziejach Polregio!

Nowe pociągi od Polregio. Będzie wielka inwestycja

Jak podaje serwis rynekkolejowy.pl, nowe pojazdy zostaną zamówione w dwóch wersjach – krótszej (130-160 stałych miejsc siedzących) oraz dłuższej (powyżej 210 stałych miejsc siedzących). Pojazdy będą rozwijać prędkość do 160 km/h i dzięki temu na zmodernizowanych i przystosowanych do takiej prędkości odcinkach skróci się czas podróży. Składy będą wyposażone w klimatyzację, wi-fi oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Układ wnętrza zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością – pojazdy będą niskopodłogowe, jednoprzestrzenne wraz z pochylnią lub automatyczną windą. Jedna z dwóch toalet będzie również przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, znajdzie się w niej też miejsce do przewijania niemowląt.