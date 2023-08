Pomagamy Krzysiowi w walce o lepsze jutro. Mieszkaniec Obornik walczy z wadą serca i innymi chorobami

-W lutym u synka wykonano rezonans magnetyczny. Wyniki wykazały wiele nieprawidłowości, co wiąże się z niepełnosprawnością umysłową. Krzysiu wymaga stałej opieki wielu lekarzy specjalistów- wymieniają przygnębieni rodzice dziecka.

Krzysiu to mały mieszkaniec Obornik, który urodził się w maju 2020 roku. W trakcie swojego krótkiego życia doświadczył wiele cierpienia i wielokrotnie podejmował walkę o swoje życie.

Żal i rozpacz rozrywają serca rodziców dziecka. My możemy pomóc w walce z nowotworem

Badania genetyczne pomogą w walce o lepsze jutro

Rodzice przyznają, że dziecko miało wykonane badania genetyczne w ramach NFZ. Jednak nie dały one odpowiedzi, co powoduje niepełnosprawność u chłopca.

Rodzice na własną rękę postanowili dowiedzieć się na co dokładnie choruje dziecko. Dokładniejsze badania – WES TRIO to najszersze badanie genetyczne. Wyróżnia ono około 23 tysięcy genów podczas jednej analizy, w bardzo krótkim czasie. Badanie to zobrazuje geny nie tylko Krzysia, ale także rodziców dziecka.

Utworzona zbiórka obejmuje również pierwszy turnus rehabilitacyjny, który znacząco wpłynie na rozwój nowych umiejętności chłopca.