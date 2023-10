Ponad setka rekrutów złożyła przysięgę wojskową na rynku w Śremie. To nie ostatnia przysięga wojskowa w Śremie w tym roku

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam..." na rynku w Śremie

Zanim rekrut chcący został pełnoprawnym żołnierzem i dojdzie do uroczystej chwili złożenia przysięgi wojskowej na sztandar, przechodzi podstawowe szkolenie wojskowe, czyli tzw. unitarkę. To blisko miesięczne szkolenie, to czask kiedy żołnierze zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, które wykorzysta podczas dalszej służby wojskowej. Nie wszyscy kończą to szkolenie i nie wszyscy po tym szkoleniu decydują się na złożenie przysięgi wojskowej.