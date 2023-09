Poranny protest kibiców PSŻ Poznań w centrum miasta. Przeszli pod Urząd Miasta Poznania wyrazić swoje niezadowolenie

Zobacz też: Beniaminek za słaby dla spadkowicza. Szczypiornistki Enei Piłka Ręczna Poznań przegrały z Ruchem Chorzów

Kozaczyk kilka godzin po wydaniu oświadczenia był gościem programu "Kolegium żużlowe" w Canal+ Sport. Podczas niego prezes wyrażał żal, że miasto od dwóch lat twierdzi, że nie ma pieniędzy na wymagane maszty oświetleniowe. Według niego koszt wybudowania oświetlenia wyniesie maksymalnie 6 mln złotych.

- To żaden problem, by to zrobić, wystarczy tylko chcieć. Koszt to 5-6 mln złotych. Wystarczy wprowadzić poprawkę do budżetu i ją przegłosować - powiedział.