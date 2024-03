26. Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego za nami!

26. Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi, to zestaw gier zespołowych: halowa piłka nożna oraz piłka siatkowa kobiet i mężczyzn. Do tego dochodzą konkurencje rekreacyjne - m.in. rzut lotką, podnoszenie odważnika, strzał piłką do bramki, wielobój, przeciąganie liny oraz rzuty piłką do kosza. Jako dodatkowa konkurencja odbył się również konkurs Wiedzy o Sporcie i Zrzeszeniu LZS kobiet i mężczyzn. Właśnie te zmagania stały się udziałem sportowców z 15 powiatów województwa wielkopolskiego, które walczyły o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka.

To 4 spartakiada, która odbywa się w Wągrowcu, a to dla nas ogromne wyróżnienie.

- obecnych powitał prowadzący imprezę