Porażka króla disco polo? "Zenek" nie cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów

W weekend otwarcia film „Zenek” przyciągnął do kin zaledwie 241 132 widzów . To o połowę mniej niż „365 dni” , które w premierowy weekend zgromadził 484 803 widzów. Filmowa adaptacja erotycznej, bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem również w kolejnych dniach, tymczasem można przypuszczać, że „Zenek” najwyższą oglądalność ma już za sobą.

„Zenek” to film biograficzny, opowiadający o zawrotnej karierze Zenona Martyniuka i zespołu Akcent. – To historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces – czytamy w opisie filmu.

Nie ma wątpliwości, że wcielenie się w tak wyrazistą postać jak Zenon Martyniuk to ogromne wyzwanie. Podjął je popularny aktor Krzysztof Czeczot, który przed „Zenkiem” mogliśmy oglądać choćby w takich filmach jak „Gotowi na wszystko. Exterminator” Michała Rogalskiego czy „80 milionów” Waldemara Krzystka.